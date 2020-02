Italia-Brasile: Salvini incontra ambasciatore a Roma, “eterna riconoscenza” per arresto Battisti

- Matteo Salvini ha incontrato l’ambasciatore del Brasile in Italia, Helio Ramos, e il ministro consigliere dell’ambasciata João Paulo Soares Alsina Jùnior. Al centro dell’incontro, si legge in una nota, "la situazione internazionale e i rapporti tra Italia e Brasile. Salvini ha ricordato 'l’eterna riconoscenza' del nostro Paese nei confronti del presidente del Brasile Jair Bolsonaro per la collaborazione che aveva consentito l’arresto e il ritorno in Italia del latitante Cesare Battisti". (Com)