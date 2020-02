Sociale: Campidoglio, nelle scuole di Roma buone pratiche contro spreco alimentare

- In occasione della settima giornata nazionale di prevenzione contro lo spreco alimentare, la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'assessora Veronica Mammì, hanno inviato a tutte le scuole capitoline una lettera, ricordando le buone pratiche da adottare. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. Roma Capitale, modello di "ristorazione sostenibile" ha già in essere un appalto che prevede l'attuazione di misure contro lo spreco alimentare, come la valutazione del gradimento del pasto al fine di ridurre gli spechi alimentari mediante eventuali variazioni delle ricette; il ritiro delle derrate conservate integre da parte di associazioni di volontariato onlus da destinare alle mense delle persone meno abbienti; il recupero dei pasti parzialmente consumati dagli utenti da destinare al consumo animale o al compostaggio; l'utilizzo di acqua di rubinetto in sostituzione dell'acqua in bottiglia; la promozione di momenti formativi e progetti volti ad incentivare la curiosità verso un'ampia gamma di cibi; la possibilità di portare in aula o a casa, dopo il pranzo, il pane e la frutta non consumati, anche utilizzando una simbolica School doggy bag. (segue) (Com)