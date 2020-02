Sociale: Campidoglio, nelle scuole di Roma buone pratiche contro spreco alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, prosegue la nota, l'amministrazione capitolina si è recentemente candidata quale agente di cambiamento partecipando in qualità di partner a una proposta progettuale nell'ambito del Programma europeo H2020, Call food and natural resources, che si propone di sviluppare e attuare politiche di sistemi alimentari urbani che realizzino le quattro priorità Food 2030: riutilizzo dei rifiuti derivanti dalla catena alimentare; trasformazione del sistema europeo di approvvigionamento in vista della crescente domanda di cibo; miglioramento della qualità delle diete e della consapevolezza dei consumatori sui rischi per la salute; aumento dell'accessibilità al cibo nei paesi più poveri. L'età prescolare e scolare rappresenta il periodo in cui si impostano le abitudini, alimentari e comportamentali, ricorda la nota del Campidoglio. È per questo che in ogni azione l'amministrazione si adopera per la promozione di una cultura del cibo che sia rispettosa della salute, della cultura e dell'integrazione, ma anche dell'ambiente, a partire dalle linee di indirizzo per la predisposizione del prossimo bando di gara per la ristorazione scolastica, attraverso le quali l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale, Veronica Mammì, ha consolidato e incentivato le buone pratiche già in atto. (segue) (Com)