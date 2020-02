Sociale: Campidoglio, nelle scuole di Roma buone pratiche contro spreco alimentare (3)

- In particolare nel bando si presta attenzione a: filiera corta, promozione di prodotti locali provenienti da zone terremotate, corretto smaltimento degli scarti, lotta agli sprechi attraverso il recupero delle derrate integre da parte di enti caritatevoli, coinvolgimento di studenti e famiglie in progetti alimentari e promozione di una cultura contraria allo spreco, sono alcune delle linee guida per educare i ragazzi a una consapevolezza alimentare, ecologica, solidale, economica, capace di innescare quel ciclo positivo di consapevolezza per cui da un gesto ne derivano altri, in un crescendo di sane abitudini a difesa della salute e dell'ambiente. (Com)