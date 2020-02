Migranti: Bernini (FI), non riparta business illegale su fondi accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "il Viminale, con una circolare ai prefetti, ha deciso di aumentare i rimborsi per ogni migrante ospitato nelle strutture di accoglienza cancellando i tagli del governo precedente. FI auspica altrettanta solerzia nei controlli, per evitare che il denaro pubblico, come purtroppo accaduto coi governi a guida Pd, venga di nuovo utilizzato, invece che per migliorare i servizi nei centri, per scopi del tutto diversi, alimentando anche circuiti di illegalità. Le distorsioni del business dell’accoglienza - continua la parlamentare - sono state oggetto in passato di diverse inchieste della magistratura e con l’immigrazione già aumentata in modo esponenziale a gennaio, i professionisti del business sono sicuramente già pronti a rientrare in azione". (Com)