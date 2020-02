Farnesina: Nicoletta Bombardiere ambasciatrice d’Italia a Beirut

- Nicoletta Bombardiere è la nuova ambasciatrice d’Italia in Libano. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina dopo la nomina deliberata dal Consiglio dei ministri seguito del gradimento del governo interessato. Nata a Città della Pieve si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Firenze nel 1988. Entra in carriera diplomatica nel 1989, prestando servizio presso la direzione generale per le Relazioni culturali. Nel 1991 viene nominata console a Durban (Sudafrica). Dal 1995 è primo segretario alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Osce a Vienna. Rientrata a Roma nel 1999, presta servizio presso la direzione generale per gli affari politici e poi presso la direzione generale per i paesi di Asia, Oceania, Pacifico e Antartide, dove svolge le funzioni di capo segreteria. Nel 2002 riparte nuovamente per l’estero, come primo consigliere all’ambasciata d’Italia al Cairo, poi a Londra, dal 2006. Nel 2009 rientra al ministero, prima presso la direzione generale per i paesi di Asia, Oceania, Pacifico e Antartide e in seguito come capo dell’unità per l’Afghanistan della direzione generale per gli affari politici e di sicurezza. Nel 2013 è nominata consigliere diplomatico aggiunto del presidente del Consiglio dei ministri. Dal 2015 è consigliere diplomatico del ministro della Difesa. Nel 2017 è stata nominata commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica.(Res)