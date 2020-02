Coronavirus: agenzie Onu offrono sostegno alla Cina per risposta a emergenza

- L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (Fao), il Fondo internazionale per l'agricoltura sviluppo (Ifad) e il Programma alimentare mondiale (Pam) hanno espresso solidarietà alla Cina, offrendo, tramite una lettera congiunta al presidente Xi Jinping, sostegno al paese, dopo lo scoppio del coronavirus. Secondo quanto si apprende da un comunicato diffuso oggi, i capi delle tre agenzie – Qu Dongyu (Fao), David Beasley (Pam) e Gilbert Houngbo (Ifad) – hanno reso omaggio alla resilienza del popolo cinese e hanno elogiato gli sforzi compiuti dal paese che si occupa dell'emergenza. In particolare, la Fao ha attivato un gruppo di coordinamento, a livello nazionale ed internazionale, composto da specialisti di vari settori ed ha attivato diversi laboratori veterinari, per rilevare rapidamente il nuovo virus negli animali e nei prodotti animali destinati al consumo umano. “In un'emergenza come l'attuale coronavirus, i paesi più vulnerabili spesso soffrono di più, nelle vite perse e nei mezzi di sussistenza”, ha detto Qu. “La Hand-in-Hand Initiative della Fao si concentra sulla costruzione di solide partnership che riuniscono donatori e destinatari e dà la priorità all'assistenza ai più vulnerabili. Ciò consentirà loro anche di rafforzare la loro capacità di resistenza di fronte a emergenze come questa”, ha aggiunto. (segue) (Com)