Coronavirus: agenzie Onu offrono sostegno alla Cina per risposta a emergenza (2)

- L’Ifad – ha affermato da parte sua Houngbo – “continuerà a sostenere una trasformazione rurale inclusiva continuando a creare opportunità economiche per le famiglie e le imprese rurali, in particolare per quelle che potrebbero essere colpite”, mentre il Pam continuerà a fornire la sua esperienza nella logistica globale e in altre aree. “Sosteniamo pienamente tutti i paesi colpiti da questo focolaio, in particolare quelli che potrebbero aver bisogno di ulteriore supporto per far fronte a questa crescente minaccia per la salute”, ha spiegato Beasley. Descrivendo l'epidemia come una “sfida sanitaria per la Cina e il resto del mondo”, le tre agenzie con sede a Roma si sono impegnate a fornire supporto, basato sulle rispettive aree di competenza, agli sforzi della Cina per alleviare l'impatto del virus sul popolazione, in particolare nelle zone rurali. (Com)