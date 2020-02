Salario minimo: Laforgia (Leu), introdurlo in Italia sarebbe una bella rivoluzione

- Il senatore di Liberi e uguali e portavoce nazionale di èViva, Francesco Laforgia, afferma su Facebook che "la Spagna ha fissato un salario minimo a 950 euro per 14 mensilità. Ne beneficeranno due milioni di lavoratori. E il governo spera di poter alzare la soglia ulteriormente. Per l'Italia non può che essere un esempio virtuoso da seguire. Stiamo producendo lavoro povero. Un paradosso - aggiunge il parlamentare - quello di lavorare ma non poter vivere dignitosamente, che ci porta fuori dalla Costituzione. Questa condizione è insostenibile. Penso sia il momento di aprire, ufficialmente, dentro e fuori dal Parlamento, la discussione sul salario minimo legale anche in Italia. E di introdurlo. Sarebbe - conclude Laforgia - una bella rivoluzione". (Rin)