Frosinone: Comune, al via lavori per manutenzione strisce pedonali

- A seguito delle indicazioni degli uffici comunali, in merito alle attività di realizzazione e manutenzione dellaSono iniziati a Frosinone i lavori di realizzazione e manutenzione delle strisce pedonali su tutto il territorio e che hanno l'obiettivo di implementare la sicurezza su strada per pedoni e automobilisti. In una nota il comune di Frosinone spiega che in questi giorni si stanno effettuando i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in corso della Repubblica e in altre zone della parte alta del capoluogo. Nei prossimi giorni la manutenzione proseguirà anche in prossimità di edifici pubblici e scuole e nella zona bassa della città.(Com)