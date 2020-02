Messico-Usa: nel 2019 record storico di scambi commerciali (3)

- I rapporti commerciali tra i paesi dell'America del nord potrebbero ricevere un ulteriore impulso dal nuovo trattato commerciale (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) ratificato da Messico e Usa e in attesa del via libera definitiva da Ottawa. Il documento firmato sostituisce il "vecchio" Nafta (North American Free Trade Agreement), entrato in vigore nel 1984 e severamente criticato dall'inquilino della Casa Bianca. Il progetto di legge raccoglie le ultime modifiche sottoscritte dai tre paesi a metà dicembre, frutto di un negoziato reso necessario dalle resistenze dei Democratici Usa. Gli allegati, che integrano il testo firmato a fine 2018, introducono novità nella legislazione sul lavoro, sul diritto ambientale, nonché sull'applicazione e protezione dei brevetti. (segue) (Mec)