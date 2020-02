Messico-Usa: nel 2019 record storico di scambi commerciali (6)

- Altro punto sensibile è quello relativo alla quota di acciaio prodotto nella regione necessario in ogni automobile perché possa godere dei benefici del trattato. Gli Stati Uniti hanno alzato l'asticella dal 62,5 al 70 per cento di tutto l'acciaio presente in una vettura. Un paletto che il Messico aveva accettato a patto che potesse entrare in vigore non prima di cinque anni dalla ratifica del trattato, il tempo per adeguare l'industria nazionale. Secondo quanto riferito in conferenza stampa, l'accordo si è chiuso a un termine di sette anni. Le parti avrebbero quindi previsto un termine di dieci anni per discutere dell'analoga quota di alluminio, punto sul quale il Messico - che non dispone del componente base, la bauxite - si è dimostrato meno flessibile. (Mec)