Puglia: Emiliano, rimuovere tetto sanità privata al Sud o sarà guerra giudiziaria

- Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato oggi a Brindisi per una serie di incontri presso l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) “Medea” e la casa di cura “Salus”. In entrambe le strutture ha incontrato una delegazione di operatori sanitari, di lavoratori e di dirigenti. Agli incontri, come ha reso noto la Regione Puglia, hanno partecipato anche il sindaco Riccardo Rossi e il consigliere regionale e presidente della commissione Sanità, Giuseppe Romano. Emiliano ha spiegatoo: “Oltre un certo tetto di pagamenti alle strutture private non possiamo andare. Si tratta di una regola assurda che differenzia le strutture private del nord da quelle del sud: perché se invece voi andate a Milano possiamo pagare oltre quel tetto a un privato, cosa che non posso fare a un privato pugliese". Quindi ha aggiunto: "Dobbiamo rimuovere quel tetto, perché se lo rimuoviamo, per me pagare un privato in Puglia o a Milano è la stessa cosa. Questa regola serve solo a tenere il Sud piccolo piccolo. Se il tetto fosse libero, tutte le grandi società private verrebbero in Puglia e i sistemi sanitari lombardi o veneti potrebbero essere in difficoltà. Stiamo cercando di mettere insieme tutti i soggetti di eccellenza che io chiamo della sanità pubblica che è di proprietà privata per lanciare una battaglia per rimuovere questo tetto. Se non ci riusciamo, l’alternativa sarà fare la guerra giudiziaria”.(Ren)