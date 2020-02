Ue: deputati commissione Affari esteri accolgono modifica procedura allargamento del commissario Varhelyi

- I deputati della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo hanno accolto con favore le proposte presentate dal commissario europeo per il vicinato e l'allargamento Oliver Varhelyi su come rafforzare il processo di adesione dell'Unione europea e le valuteranno. Lo si apprende dall'Eurocamera. La questione dell'allargamento dell'Ue è una delle massime priorità per questa Commissione, ha sottolineato il commissario, presentando una metodologia che intende dare nuovo slancio all'allargamento dell'Ue. Varhelyi ha sottolineato i quattro principi principali nel processo di allargamento: credibilità, prevedibilità, dinamismo e orientamento politico. Come ha spiegato il commissario, il processo manterrà la sua credibilità se l'Ue mantiene i suoi impegni di sostenere un processo basato sul merito. La metodologia include anche la reversibilità, che significa che se un paese torna indietro nelle sue riforme, anche l'Ue può invertire il processo. (segue) (Beb)