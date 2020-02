Ue: deputati commissione Affari esteri accolgono modifica procedura allargamento del commissario Varhelyi (2)

- Il commissario ha spiegato ai deputati che il tempo tra l'apertura e la chiusura dei capitoli di negoziato dovrebbe essere molto più breve di quanto non sia ora e non dovrebbe durare più di un anno. Questo attraverso il raggruppamento dei capitoli in sei aree principali, con il primo gruppo sullo stato di diritto, che è quello che inizia e termina l'intero processo negoziale. Il commissario ha ribadito che la Commissione sostiene le sue raccomandazioni sull'apertura dei colloqui di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord e che Serbia e Montenegro possono aderire se volessero essere inclusi nel rinnovato meccanismo di allargamento. I deputati hanno accolto con favore la presentazione del commissario Varhelyi, affermando che la nuova metodologia è un messaggio positivo per i paesi che vogliono aderire all'Ue. Ora il Parlamento esaminerà attentamente le proposte e ne presenterà di proprie sul processo di allargamento, anche sui suggerimenti per una metodologia rinnovata, nella sua raccomandazione sui Balcani occidentali, che sarà adottata prima del vertice dei Balcani occidentali a Zagabria a maggio. (Beb)