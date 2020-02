Viabilità Roma: Calabrese, a inizio estate gara per riqualificare parcheggio Cornelia

- Sul parcheggio automatizzato di Cornelia che non è mai stato aperto a causa di gravi carenze funzionali “l’amministrazione sta lavorando alla sua riqualificazione: la gara di progettazione partirà a inizio estate, disegnata in base a una istruttoria svolta con le aziende leader nella realizzazione dei parcheggi automatizzati”. Lo afferma in un post su Facebook l’assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese che spiega anche “che entro l’estate partiranno i lavori per il completamento del parcheggio interrato di Arnaldo da Brescia, un’opera abbandonata da oltre 10 anni, fondamentale per lo snodo sul lungotevere altezza piazzale Flaminio, e a servizio dell'ambito pedonale di piazza del Popolo” e che “nel giro di pochi mesi potrà essere indetta la gara” per “i parcheggi di scambio sulla linea B1, Annibaliano e Conca d’Oro”. Infine l’assessore commenta: “Sui parcheggi al nostro arrivo abbiamo trovato zero progetti, una giungla senza regole. Cantieri chiusi e iter amministrativi abbandonati. Sapevamo che ci aspettava un lavoro enorme. Noi non ci siamo tirati indietro”.(Rer)