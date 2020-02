Serbia-Italia: ministero Esteri di Belgrado annuncia visita Di Maio il 10 febbraio nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Serbia ha emesso oggi un comunicato in cui si rende noto che il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, sarà in visita ufficiale a Belgrado lunedì 10 febbraio. Secondo il comunicato, il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha ricevuto oggi l'ambasciatore d'Italia Carlo Lo Cascio e una delegazione del ministero degli Esteri italiano. Nel corso dell'incontro è stata fatta menzione della prossima visita di Di Maio, constatandone la grande importanza sia per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e della cooperazione, sia alla luce del proseguimento del sostegno dell'Italia nel percorso di integrazione europea della Serbia e della regione dei Balcani occidentali. (Seb)