Editoria: da Senato via libera definitivo a ddl per promozione lettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aula del Senato ha dato il via libera all'unanimità al ddl per la promozione della lettura. Il provvedimento è stato approvato in via definitiva. Il testo, approvato senza apportare modifiche a quello giunto dalla Camera, abbassa al 5 per cento il tetto degli sconti praticabili sul prezzo dei vari libri, esclusi quelli di testo adottati dalle scuole e introduce il Piano nazionale per la lettura, con un investimento di 4 milioni di euro. Sono previsti anche l’istituzione della Capitale italiana del libro, l'introduzione della Carta della cultura e l'istituzione dell’Albo delle librerie di qualità. (Rin)