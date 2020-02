Vitalizi: M5s, gesto Caliendo tardivo, commissione Contenziosa va azzerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Movimento cinque stelle al Senato afferma, in una nota, che "il gesto del senatore Caliendo, che ha annunciato di astenersi dalla camera di consiglio che dovrà valutare i ricorsi sui vitalizi, arriva in modo del tutto tardivo. L'intreccio di interessi dentro la commissione è inaccettabile, Caliendo avrebbe dovuto rinunciare fin dall'inizio, senza guidare quell'organo in tutta la fase istruttoria. Era evidente che non fosse la persona adatta - si legge nella nota - ha maturato il diritto al vitalizio e la sua storia politica e istituzionale lo pone molto vicino ad altri beneficiari. Meglio tardi che mai, ma non basta: quella commissione deve essere azzerata per ridare al giudizio le necessarie serenità e indipendenza".(Com)