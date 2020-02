Farnesina: referendum su riduzione parlamentari, elettori temporaneamente all'estero potranno votare per corrispondenza (3)

- L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000). È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine (26 febbraio 2020). Si ricorda infine che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020). (Com)