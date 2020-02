Fisco: Marattin (Iv), rinvio tracciabilità non sia a scapito della riforma dell'Irpef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dei deputati di Italia viva, Luigi Marattin, in merito allo slittamento ad aprile dell’obbligo di tracciabilità per la detrazione fiscale al 19 per cento, contenuto in una bozza di un emendamento del governo non ancora depositato al decreto Milleproroghe, afferma che "va bene dare più tempo agli italiani per abituarsi a pagare le spese detraibili col bancomat, ma preferiamo che questa norma non sia coperta riducendo i soldi per la riforma dell’Irpef. Ancora dobbiamo cominciare a discuterla, e già iniziamo a ridurre i (pochi) soldi che al momento già vi sono stanziati? Meglio di no. Siamo sicuri - conclude il parlamentare - che un’altra copertura è possibile". (Rin)