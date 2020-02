Sanità privata Lazio: Sindacati, bene impegno D'Amato, ora accelerare su trattative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla trattativa per i contratti del settore privato della sanità nel Lazio bisogna accelerare i tempi, perché i 25 mila lavoratori del Lazio, e i 300mila di tutta Italia, non possono davvero attendere oltre. È quanto affermano in una nota Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, rispettivamente segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma e Lazio, dopo l’incontro in Regione Lazio. "Bene - spiegano i sindacalisti - che l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato abbia confermato l'impegno preso in Conferenza Stato Regioni rispetto al rinnovo di contratto della sanità privata. Ora però bisogna accelerare perché i 25mila lavoratori del Lazio, e i 300mila di tutta Italia, non possono davvero attendere oltre. Ci è stato assicurato che la Regione Lazio garantirà il finanziamento del 50 per cento del costo del rinnovo contrattuale, come previsto e dal percorso fatto finora anche con il ministero della Salute e la Conferenza Stato Regioni. È un fatto positivo - sottolineano -, ma noi abbiamo chiesto anche che presidente e assessore facciano tutte le necessarie pressioni affinché la trattativa riprenda immediatamente".(Com)