Germania: Turingia, Ziemiak (Cdu), nessuna collaborazione con AfD, meglio nuovo voto

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha “sempre detto chiaramente che non può esservi alcuna collaborazione, di nessun tipo, con Alternativa per la Germania (AfD), perché contraddice in maniera fondamentale i valori cristiano-democratici”. È quanto affermato dal segretario generale della Cdu, Paul Ziemiak, che in questo modo ha commentato l'elezione di Thomas Kremmerich, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) in Turingia, a primo ministro del Land con i voti di Fdp, Cdu e AfD, formazione di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Per Ziemiak, con l'elezione di Kremmerich appoggiata da AfD, la Fdp “ha giocato col fuoco e oggi ha appiccato le fiamme alla Turingia e alla Germania, con una decisione che divide il paese”. Tuttavia, ha sottolineato Ziemiak, “il peggio è che deputati della Cdu della Turingia hanno votato insieme ai nazisti come Bjoern Hoecke”, presidente di AfD nel Land e guida della Ala (“Die Fluegel”), corrente di ultradestra del partito. Secondo il segretario generale della Cdu, l'elezione di Kremmerich a capo del governo della Turingia “non permette di formare un esecutivo stabile”. Inoltre, la Cdu “non può essere in un governo eletto con l'appoggio di AfD”. Pertanto, Ziemial ha concluso dichiarando che “per la Turingia è meglio andare nuovamente a elezioni”. A seguito delle elezioni statali tenute in Turingia il 27 ottobre scorso, il primo ministro uscente, l'esponente di La Sinistra Otto Ramelow, aveva concluso un accordo tra la propria formazione, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e i Verdi per comporre un governo di minoranza. Il piano è fallito quando oggi, al terzo scrutinio, AfD non ha più votato per il proprio candidato a primo ministro della Turingia, Christoph Kindervater, bensì per Kemmerich. (Geb)