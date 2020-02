India: governo, “comprensione” da comunità internazionale su Kashmir e legge cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sottosegretario, Nuova Delhi ha ricevuto comprensione anche sulla nuova legge sulla cittadinanza, Citizenship (Amendment) Act, o Caa, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan; la norma è oggetto di contestazioni per il riferimento esplicito alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam. Muraleedharan ha riferito che il governo indiano ha depositato una protesta all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che aveva espresso preoccupazione, sostenendo che si tratta di “una misura umanitaria in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani”. (segue) (Inn)