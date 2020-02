India: governo, “comprensione” da comunità internazionale su Kashmir e legge cittadinanza (5)

- Sono circa trenta i politici, non solo separatisti ma anche autonomisti, ancora agli arresti, tra i quali tre ex capi del governo statale: Farooq Abdullah, 83 anni, presidente della Conferenza nazionale, e il figlio Omar, 49 anni, e Mehbooba Mufti, 60 anni, presidente del Ppd. Sul profilo Twitter di Mufti, gestito dalla figlia Iltija, viene ricordata la ricorrenza: “I giorni sono diventati settimane e le settimane mesi. E ancora la leadership politica del Kashmir resta in detenzione illegale”. Sempre oggi, nei pressi di Srinagar, un agente della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) e tre militanti separatisti sono morti in un conflitto a fuoco; ai due militanti deceduti sul luogo dello scontro si è aggiunto un terzo, il cui decesso è stato dichiarato in ospedale. (Inn)