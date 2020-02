Casa donne: Baldino (M5s), stanziati 900 mila euro per salvarla, insieme superiamo ostacoli

- Lo stanziamento di novecento mila euro per salvare la Case delle donne, a Roma, "è una vittoria di tutte. Unite, al di là degli schieramenti, superiamo gli ostacoli". Lo dichiara, in una nota, Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione I e relatrice del provvedimento. "Abbiamo concordato con la sindaca Virginia Raggi . aggiunge - di condividere l'emendamento che salva Casa delle donne grazie allo stanziamento di 900mila euro: finalmente si risolverebbero, e in modo definitivo, tutti i problemi connessi ai mancati pagamenti che si sono accumulati in questi anni e risolverebbero altresì le questioni aperte con la corte dei Conti". (Com)