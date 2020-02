Ucraina: firmato accordo di cooperazione fra compagnia ferroviaria locale e Deutsche Bahn

- Le compagnie ferroviarie di Ucraina e Germania, Ukrzaliznytsia e Deutsche Bahn (Db), hanno firmato oggi l’accordo di cooperazione concordato nel mese scorso. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Nel corso del Forum economico mondiale di Davos, a gennaio, era stato siglato un accordo preliminare fra il governo ucraino e Db. In base al memorandum, l’operatore ferroviario tedesco non prenderà in gestione la controparte Ukrzaliznytsia, ma si limiterà a fornire attività di consulenza. “Db Engineering & Consulting, il ramo di Db che si occupa di progetti infrastrutturali, mobilità e trasporti, fornirà consulenza e supporto a Ukrzaliznytsia su questioni tecniche e imprenditoriali”, ha reso noto la compagnia tedesca. (Res)