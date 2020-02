Speciale infrastrutture: Bei stanzia un miliardo di euro per progetti in Europa e Asia

- Il consiglio della Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato oggi di fornire finanziamenti per un miliardo di euro per progetti di energia pulita in Spagna, Italia, Paesi Bassi e altre parti dell'Europa e dell'Asia centrale. L'elenco dei progetti che riceveranno il sostegno della Bei comprende 18 pannelli solari in Spagna, un piano di energia rinnovabile in Austria e Italia e linee di trasmissione che collegheranno i parchi eolici offshore olandesi alla terraferma. La Bei ha affermato che appoggerà anche i progetti di teleriscaldamento in Uzbekistan. Il finanziamento da un miliardo di euro in energia pulita fa parte di un pacchetto più ampio di 4,9 miliardi di euro, che comprende anche investimenti in trasporti sostenibili, comunicazioni ad alta velocità, alloggi sociali, infrastrutture sanitarie ed educative. (Com)