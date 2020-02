Speciale infrastrutture: trasporti, Eurostar collegherà Londra a Roma

- La società ferroviaria Eurostar, che gestisce i treni che collegano Londra all'Europa passando nell'Eurotunnel sotto il Canale della Manica, vuole far arrivare le sue linee direttamente fino a Roma, alla Spagna e al Portogallo: lo ha rivelato ieri, 4 febbraio, il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, nel corso della cerimonia ad Amsetrdam per l'inaugurazione della linea diretta tra Londra e la capitale olandese. Attualmente la società Eurostar gestisce treni dalla capitale britannica a Parigi, Bruxelles, Rotterdam e Marsiglia ma, come ha anticipato il ministro Shapps, nei prossimi anni intende portare i suoi convogli fino all'Italia, Svizzera e ad altri paesi del Sud Europa ed in futuro anche nell'Europa dell'Est. (Res)