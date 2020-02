Speciale infrastrutture: Usa collaborano con aziende tecnologiche per sviluppare alternativa 5G a Huawei

- La Casa Bianca sta lavorando con aziende tecnologiche statunitensi come Microsoft, Dell, AT&T per creare software avanzati per le reti di telecomunicazioni 5G di prossima generazione. A causa di potenziali rischi per la sicurezza, il governo Usa ha vietato a Huawei di fornire l'infrastruttura 5G alla rete di telecomunicazioni nel paese. Le aziende tecnologiche, secondo quanto riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, stanno sviluppando uno standard ingegneristico comune che consentirebbe agli sviluppatori di software 5G di eseguire codice su macchine che provengono da quasi tutti i produttori di hardware 5G. In sostanza stanno sviluppando funzionalità software e cloud che sostituiranno molte delle apparecchiature 5G fornite da Huawei. "Il concetto generale è quello di fare in modo che tutta l'architettura e l'infrastruttura del 5G degli Stati Uniti siano realizzate da società statunitensi, principalmente", ha dichiarato Larry Kudlow, consulente economico della Casa Bianca."Ciò potrebbe includere anche Nokia ed Ericsson perché hanno grandi presenze negli Stati Uniti”, ha aggiunto. (Was)