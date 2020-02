Argentina: ministro Economia, crisi debito sarà prova per nuovo sistema finanziario globale

- Il buon esito dei negoziati per la ristrutturazione del debito argentino sarà "la vera prova di una architettura finanziaria globale sostenibile". Lo ha detto il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, nel corso del convegno "Nuove forme di solidarietà", organizzato dalla Pontificia accademia delle Scienze sociali, nella Casina Pio IV in Vaticano. Il giovane ministro, 37 anni, ha detto di aver studiato per anni le soluzioni a un caso come quello che si sta verificando, insieme al premio Nobel Jospeh Stiglitz e all'economista Jeffrey Sachs, anche'essi presenti al convegno, onorato anche della presenza di Papa Francesco. "ll problema del debito è globale" ha spiegato Guzman segnalando che in tutto il pianeta il debito "è arrivato a cifre incredibili, al 320 per cento del Pil globale e ciò ha impedito lo sviluppo di inter regioni, compresa l'America latina". (segue) (Rin)