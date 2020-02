Argentina: ministro Economia, crisi debito sarà prova per nuovo sistema finanziario globale (2)

- La regione, ha proseguito Guzman, "fino a qualche anno fa cresceva al ritmo del 4 per cento e ora è esposta a shock interni in vari paesi, con pochi spazi per una politica fiscale". Guzman ha continuato ricordando come i paesi in via di sviluppo si siano aperti recentemente a capitali esteri ma come questo li abbia resi ancora più vulnerabili. In questo quadro, l'Argentina si trova oggi ad affrontare una condizione che molti giudicano simile a pesanti crisi passate. "L'Fmi può cambiare le regole del prestito di denaro ora che in Argentina la crisi si approfondisce e molti indicatori economici stanno peggiorando", ha notato il ministro. (segue) (Rin)