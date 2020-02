Argentina: ministro Economia, crisi debito sarà prova per nuovo sistema finanziario globale (3)

- Il fatto, ha proseguito il titolare dell'Economia "è che per cambiare le regole, creare un sistema più inclusivo, serve tempo mentre noi ora dobbiamo accelerare". In ogni caso Guzman ha detto che "con l'Fmi abbiamo un grande credito ed è una buona notizia che in queste ore stiamo realizzando una discussione molto costruttiva, che spero ci consentirà di arrivare ad un intendi,enti sui mutui e ad evitare i risultati del passato". Ai lavori del convegno era presente anche il direttore generale del Fondo, Kristalina Georgieva. In un "a margine", il successore di Christine Lagarde ha detto che l'Fmi è impegnato a tentare "di stabilizzare" l'economia argentina che attraversa un momento "molto delicato". (segue) (Rin)