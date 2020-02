Argentina: ministro Economia, crisi debito sarà prova per nuovo sistema finanziario globale (4)

- “Stiamo monitorando da vicino le economie che crescono lentamente in America Latina e in particolare l’Argentina, che per la mia istituzione è in un momento molto delicato, importante, si tratta di stabilizzare quella economia e di rispettare le legittime aspettative della gente”, ha detto Georgieva. Il direttore del Fondo aveva incontrato nella serata di ieri a Roma proprio il ministro del'Economia argentino Guzman. Si è trattato di una riunione "molto costruttiva", ha detto Guzman impegnato a presentare la strategia economica di Buenos Aires in un giro europeo condotto in parte assieme al presidente Alberto Fernandez. "Abbiamo portato avanti le conversazioni già avviate, nel quadro di una crescente comprensione reciproca", ha aggiunto. In una nota diffusa poco dopo l'incontro tenuto presso l'ambasciata argentina a Roma, Georgeva ha ricordato che il Fondo è "cosciente della difficile situazione socioeconomica che affronta l'Argentina" e "condivide pienamente l'obiettivo del presidente Fernandez di stabilizzare l'economia, proteggere i più vulnerabili della società e garantire una crescita più sostenibile e inclusiva". (segue) (Rin)