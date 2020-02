Argentina: ministro Economia, crisi debito sarà prova per nuovo sistema finanziario globale (5)

- In questo senso, ha proseguito Georgieva le misure adottate finora dal governo "vanno nella direzione giusta" di garantire la "stabilità macroeconomica e proteggere i poveri". Il direttore generale del Fondo, atteso oggi a un seminario presso l'Accademia pontificia delle scienze sociali, ha quindi parlato della missione tecnica attesa la prossima settimana a Buenos Aires. "Sarà un'opportunità per approfondire il dialogo rispetto alle prospettive e le politiche economiche e per apprendere di più sulla strategia delle autorità per approcciare la situazione del debito argentino". L'obiettivo comune, ha concluso Georgieva nella nota, è quello di "vedere che l'Argentina torni a sollevarsi e che la crescita e l'occupazione tornino per il benessere di tutti gli argentini" (Rin)