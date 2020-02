India: stupro di gruppo di Delhi, governo ricorre a Corte suprema contro decisione Alta corte

- Il governo centrale dell’India e il governo del Territorio di Nuova Delhi sono ricorsi alla Corte suprema contro la decisione odierna dell’Alta corte di Delhi sull’esecuzione delle condanne a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto nella capitale nel dicembre del 2012. L’Alta corte ha stabilito oggi che i quattro condannati dovranno esercitare entro i prossimi sette giorni il diritto di adire le vie legali ancora disponibili e che dopo le autorità dovranno agire secondo la legge; inoltre, ha respinto la richiesta di ordinare l’esecuzione dei due condannati che hanno già esaurito le vie legali: Mukesh Singh (32 anni) e Vinay Sharma (26). Gli altri due sono Akshay Kumar Singh (31 anni) noto anche come Akshay Thakur, e Pawan Gupta (25). (Inn)