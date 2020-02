Bangladesh: premier Hasina inaugura edificio della cancelleria dell’ambasciata a Roma

- Il primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina ha inaugurato oggi l'edificio della cancelleria dell'ambasciata del Bangladesh a Roma. Il primo ministro ha inaugurato l'edificio della cancelleria di cinque piani, costruito in Via Dell'Antartide, alla presenza della sorella minore, Sheikh Rehana, e della figlia Saima Wazed Hossain, che hanno portato in dono il libro di preghiere (munajat) come simbolo di pace, progresso e sviluppo della nazione. All’inaugurazione erano presenti anche il ministro degli Esteri, Abdul Momen, l'ambasciatore del Bangladesh a Roma, Abdus Sobhan Sikdar, il segretario principale del primo ministro, Ahmad Kaikaus, il sottosegretario agli Esteri Masud Bin Momen, il sottosegretario all'Editoria Ihsanul Karim e alti funzionari dell'ambasciata. La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, è giunta ieri a Roma per una visita ufficiale di quattro giorni, su invito del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, con cui ha avuto un colloquio oggi. tra i temi affrontati, vari aspetti della relazione bilaterale e temi regionali e globali di comune interesse. (Res)