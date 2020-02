Cina: analisti, economia cinese ha grande capacità di resilienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è stato alcun rifornimento globale di scorte a causa di un limitato miglioramento della domanda e di una ripresa economica meno resiliente, secondo un rapporto "Caixin" che cita Zhong Zhengsheng, analista del Gruppo Cebm. Il "Globa Times" sottolinea che le tendenze di Caixin non sono identiche a quelle dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs), il che suggerisce che il settore dei servizi ha subito una marcata ripresa. L'indice delle attività commerciali nel settore dei servizi a gennaio è salito di 1,3 punti percentuali da dicembre al 53,6 per cento, secondo i dati Nbs. (segue) (Cip)