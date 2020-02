Giustizia: Sisto (FI), Bonafede fa Mandrake? Illusionismo preoccupante

- Il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, ai microfoni di Tgcom24, ha dichiarato che "sulla Costituzione la maggioranza sta giocando a rimpiattino: si discute solo per garantire la sopravvivenza del governo. In tutto questo, Bonafede prova a fare Mandrake annunciando a giorni la riforma del processo penale: illusione preoccupante e da poco, visto il ridicolo in cui ormai versa il ministero della Giustizia. Scegliere la data del 29 marzo per il referendum sul taglio dei parlamentari - ha proseguito il parlamentare - è stata una trovata furba: in caso di conferma della riforma, quanti saranno lieti di anticipare il voto? Questo è forse l'elemento di maggiore stabilizzazione del governo, per il resto è una tragedia. Sul Milleproroghe, ad esempio - ha concluso Sisto - c'è un assalto alla diligenza violento e patetico, figlio della pochezza del governo e della maggioranza". (Rin)