Serbia-Ue: commissario all'Allargamento Varhelyi domani a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, sarà domani in visita ufficiale in Serbia. Secondo quanto riporta la stampa locale, sono previsti alcuni incontri con le massime autorità del paese balcanico, con cui verrà discussa la nuova metodologia per l'allargamento messa a punto dalla Commissione europea. Varhelyi sarà ricevuto dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e avrà un incontro con la premier Ana Brnabic alla presenza dei ministri per l'Integrazione europea, degli Esteri e dell'Interno, rispettivamente Jadranka Joksimovic, Ivica Dacic e Nebojsa Stefanovic. (segue) (Seb)