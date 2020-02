Sicurezza: Pd, da governo segnale attenzione a casertano, dai selfie ai fatti

- Camilla Sgambato, della segreteria nazionale del Partito democratico, ringrazia in una nota "il viceministro Mauri che con la sua presenza al vertice sulla Sicurezza, svoltosi oggi in Prefettura a Caserta, ha dato un concreto segnale di attenzione alle tante e complesse criticità del nostro territorio. In particolare ringraziamo il governo per l'invio di circa 150 unità di pubblica sicurezza di rinforzo, molte delle quali saranno operative presso il nuovo commissariato della Polizia di Stato che sorgerà a Casal di Principe. Un presidio importantissimo per il territorio. Personale di rinforzo, come sottolineato da Mauri stesso. Non si tratterà di avvicendamenti dovuti al turn over - aggiunge l'esponente del Pd -, ma di rinforzi veri e propri. La presenza dello Stato è fondamentale in questa terra e ritengo un atto importante l'incontro avuto, in mattinata, dal viceministro Mauri, presso la sede de 'Il Mattino', alla presenza del direttore del quotidiano, con tanti giornalisti messi sotto tutela per le minacce ricevute per il loro coraggioso lavoro. La visita, che arriva poche settimane dopo il reinsediamento dell’Osservatorio nazionale sui giornalisti minacciati, che con Salvini ministro dell'Interno non si era più riunito, è la prova della serietà del governo. Questa - conclude Sgambato - è la politica vicina alle esigenze di protezione delle comunità, che risolve i problemi legati alla sicurezza, senza ampliarli con atti propagandistici e dannosi. Dai selfie siamo passati ai fatti". (Com)