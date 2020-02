Cina: coronavirus, governo lancia ulteriori politiche di supporto all'emergenza

- Il governo della Cina ha annunciato oggi che lancerà una serie di politiche fiscali e finanziarie per garantire le necessarie forniture mediche, cibo e altre necessità per sostenere la battaglia contro l'epidemia da coronavirus. È quanto emerso dall'ultima riunione del Consiglio di Stato presieduta dal premier cinese Li Keqiang. In considerazione del fatto che il numero di nuove infezioni da coronavirus nel paese è aumentato oltre le 24 mila unità, le scorte mediche sono ancora carenti in molti ospedali di Wuhan e in altre aree colpite dall'epidemia, nonostante le risorse provenienti da tutto il paese. La riunione ha sottolineato che diversi dipartimenti del governo centrale cinese hanno attuato politiche favorevoli o fornito fondi a governi locali per combattere il coronavirus, tra cui il ministero delle Finanze ha stanziato un totale di 5,4 miliardi di yuan (circa 770 milioni di dollari) per sostenere i governi locali in tutto il paese nel contenere l'epidemia. Le seduta ha deciso che i fornitori di attrezzature mediche per la prevenzione e il controllo dei virus possono beneficiare una tantum di detrazioni al lordo delle imposte. Inoltre, il reddito in alcuni settori può essere esente dall'imposta sul valore aggiunto (Iva), incluso il trasporto di materiali, i servizi abitativi e di corriere postale. (segue) (Cip)