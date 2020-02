Cina: coronavirus, governo lancia ulteriori politiche di supporto all'emergenza (2)

- Inoltre, anche i farmaci antivirali saranno esenti dalle tasse di registrazione, al fine di incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini correlati. Inoltre, il governo sovvenzionerà le banche per fornire un tasso di interesse preferenziale inferiore all'1,6 per cento alle aziende, comprese le piccole e medie imprese, che producono, trasportano e vendono importanti materiali per la prevenzione e il controllo dei virus, nonché i beni necessari. Il Consiglio di Stato ha deciso di dare priorità alle richieste di forniture mediche e personale medico nella provincia di Hubei e nella città di Wuhan. (Cip)