India: stupro di gruppo di Delhi, respinta domanda di grazia del terzo condannato

- Il presidente della Repubblica dell’India, Ram Nath Kovind, ha respinto la domanda di grazia del terzo dei quattro condannati a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto a Nuova Delhi nel dicembre del 2012, Akshay Thakur (31 anni), noto anche come Akshay Kumar Singh. Il capo di Stato aveva già respinto le domande di Mukesh Singh (32 anni) e Vinay Sharma (26). Il quarto condannato è Pawan Gupta (25 anni).(Inn)