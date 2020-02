Kosovo: Usa esortano governo ad abolire dazi su merci serbe

- Gli Stati Uniti hanno sollecitato il nuovo governo del Kosovo ad abolire i dazi "punitivi" sulle merci serbe che stanno bloccando i negoziati tra i due paesi per la normalizzazione dei rapporti. Lo ha affermato l'inviato speciale statunitense per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Richard Grenell in una nota ripresa dalla stampa di Pristina. "Abbiamo chiarito a tutti i leader del partito che l'abolizione delle imposte era nel migliore interesse del Kosovo e della sua economia, nel desiderio di attrarre nuove imprese", ha scritto Grenell. Il mese scorso il diplomatico ha negoziato delle offerte provvisorie per riprendere i collegamenti ferroviari e aerei tra i due Stati, sospesi da 21 anni. "Stiamo facendo progressi storici", ha spiegato Grenell. "Ci saranno altri annunci in arrivo, perché entrambe le parti sono ansiose di andare avanti. Queste mosse creeranno una vita migliore per i cittadini", ha aggiunto. (Kop)