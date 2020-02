Albania-Kosovo: telefonata ministri Esteri, focus su cooperazione bilaterale

- Il ministro degli Esteri albanese, Gent Cakaj, ha avuto un colloquio telefonico con il suo neoeletto omologo kosovaro, Glauk Konjufca, per discutere la necessità di rafforzare ulteriormente i rapporti e la cooperazione bilaterale. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sul profilo Facebook di Cakaj, che si è congratulato con la controparte per la sua recente nomina alla guida del dicastero kosovaro. Nel suo posto, il ministro albanese ha valutato positivamente il lavoro svolto dall’ex capo della diplomazia di Pristina, Behgjet Pacolli, per “il suo instancabile impegno a favore del riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo nel mondo”. (Alt)