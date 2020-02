Kosovo: dazi su merci serbe, per capo ufficio Ue "ripresa dialogo ra Pristina e Belgrado importante" (2)

- Kurti ha ribadito che "noi siamo al governo anche per aver promesso durante la campagna elettorale che con la Serbia adotteremo il principio di reciprocità economica, politica e e commerciale, per sostituire la tariffa alle importazioni". La stessa posizione è stata espressa al termine dell'incontro con l'ambasciatore tedesca a Pristina, anche dal presidente del parlamento Vjosa Osmani della Ldk, l'alleato di governo del Movimento Vetvendosje di Kurti. "Il principio di reciprocità con la Serbia è previsto nel programma del governo presentato in parlamento dal premier", ha sottolineato Osmani. (segue) (Kop)