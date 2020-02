Agroalimentare: De Petris (Leu), no a nuovo Ttpi, presentata interrogazione a Bellanova

- La senatrice di Liberi e uguali (Leu) Loredana De Petris chiede in un'interrogazione alla titolare delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, di "respingere il nuovo Ttip, salvaguardando il principio di precauzione, rifiutando il via libera al commercio di cibi contenenti pesticidi e di organismi geneticamente modificati, nonché l'imposizione di nuovi dazi da parte degli Usa". Il presidente del gruppo Misto di palazzo Madama ritiene "gravissimo e inaccettabile che il ministro Teresa Bellanova, senza alcun confronto né con il Parlamento né con le associazioni della società civile, si sia invece espressa a favore del nullaosta all'amministrazione Trump per inserire agricoltura, cibo e nuovi Ogm nelle trattative per il nuovo Ttip. La ministra finge di ignorare che i governi europei hanno già rifiutato di inserire il cibo in queste trattive e ha cancellato con un colpo di spugna il principio di precauzione, dando il via libera agli ogm e al cibo ai pesticidi". (segue) (Rin)