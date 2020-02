Donne: Conferenza nazionale su mutilazioni femminili, ripensare azione contrasto

- Le mutilazioni genitali femminili (mgf) "rappresentano una forma particolare di violenza contro le donne" e "hanno assunto le caratteristiche di una vera e propria violazione dei diritti umani, che non possono più essere tollerate e contro le quali l'Assemblea permanente delle Nazioni Unite ha già approvato, nel 2012, una risoluzione all'unanimità perché vengano messe al bando in ogni stato membro". È una denuncia senza attenuanti quella lanciata stamattina dalla conferenza nazionale "Salute globale per la tutela delle donne: è possibile eradicare le mutilazioni genitali femminili?", tenutasi presso il ministero della Salute e organizzata dagli Istituti Ircss "Regina Elena" e "San Gallicano" di Roma, a cui hanno partecipato diversi medici, ricercatori e parlamentari. Purtroppo, gli sforzi delle comunità internazionali risultano essere ancora insufficienti se confrontati a fenomeni come quello che coinvolge i paesi nell'area sub-sahariana del pianeta: 250 milioni di donne e bambine portatrici di mutilazioni genitali femminili e circa 2 per cento di bambine nel mondo, ogni anno, sono a rischio di essere sottoposte a 'pratica tradizionale'. Nel mondo globalizzato contemporaneo, del machine learning e dell'intelligenza artificiale che domina i diversi 'saperi' scientifici', la pratica delle mgf non può rimanere una violenza sopita nei corpi delle donne. (segue) (Com)