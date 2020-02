Donne: Conferenza nazionale su mutilazioni femminili, ripensare azione contrasto (2)

- La cura, terapia e la promozione della salute, nei paesi di origine e in quelli che sono protagoniste delle mobilità umane, necessitano di azioni concrete, inserite all'interno delle policies e strategie di intervento sanitario. In questa prospettiva il ruolo dei decision makers risulta fondamentale per garantire la tutela delle donne e perseguire i goal 3-4-5-10 previsti dall'agenda 2030 dell'Onu. È il direttore scientifico del San Gallicano, il professor Aldo Morrone, a tracciare la linea comune emersa dal confronto tra medici, ricercatori e parlamentari: "La difficile situazione di violenze fisiche e morali a cui ancora oggi sono sottoposte molte bambine nel mondo, trova nelle mutilazioni genitali femminili una delle sue più efferate e odiose manifestazioni, da situare nel più ampio quadro delle pratiche tradizionali pericolose che comprendono anche i matrimoni, gli aborti e le gravidanze in età adolescenziale. Tutte queste pratiche violano i diritti umani delle bambine e mettono in serio pericolo il loro benessere, la salute sessuale e riproduttiva. Tanto è stato fatto per salvaguardare la dignità e l'integrità fisica e psicologica delle donne, ma è ancor più quello che va fatto. Infatti se ad oggi il numero delle mgf è in continuo aumento, probabilmente dobbiamo chiederci se non abbiamo sbagliato qualcosa nelle modalità di contrasto che abbiamo sino ad oggi adottato e ripensare globalmente le strategie migliori per eradicare questa vergognosa pratica", conclude. (segue) (Com)